Способ перевезти вещи в синей сумке IKEA прозвали гениальным в сети

Женщина показала легкий способ перевезти вещи с помощью дешевого пакета и удивила пользователей сети. На размещенное в соцсетях фото и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Австралийка поделилась снимком, на котором продемонстрировала, как складывала одежду во время переезда. Не снимая вещи с вешалок, она положила их в голубую сумку из шведского магазина IKEA и закрыла ее так, чтобы крючки вешалок оставались снаружи.

Таким образом наряды можно просто перевесить в новый шкаф, а не доставать их из коробок и вновь вешать на плечики. Стоимость многоразового пакета Frakta в магазине IKEA составляет пять долларов (374 рубля).

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Пользователи восхитились смекалкой женщины и прозвали описанный способ гениальным. «Да, я тоже использовала эти сумки во время переезда, они просто потрясающие», «Это гениально, я тоже складывала в них вещи пару лет назад, когда переезжала», «Мы попробовали сделать так же и были шокированы количеством вещей, которые туда влезли», — писали они.

В мае дизайнеры шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA сменили цвет фирменной синей сумки в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Ее выпустили в радужной расцветке. Отмечается, что вся прибыль от продажи пакета направлена в благотворительные ЛГБТ-организации по всей Великобритании и Ирландии.