Известный блогер составил рейтинг самых опасных городов России

Известный блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России за 2020 год. В него вошла и Москва, однако столица заняла в рейтинге не первую строчку. Видео размещено на YouTube-канале блогера.

Москва в списке оказалась на последнем, десятом месте. Здесь, по словам Варламова, каждую минуту пытаются кого-то убить. Особо опасные места столицы — это вокзалы и рынки. На девятом месте оказался Санкт-Петербург. Во вторую пятерку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.

На пятой строчке рейтинга разместился Челябинск, на четвертой — Благовещенск, а на третьей — Улан-Удэ. Там, по словам Варламова, популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». В 2019 году количество убийств в городе в три раза превысило средний показатель по стране. При этом результаты 2019-го года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре 2020-го.

Вторым самым опасным городом России оказался Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.

Возглавляет рейтинг город Кызыл — столица республики Тыва. На 100 тысяч жителей там приходится 35 убийств. Это самый большой показатель по страны, который также превышает среднее число соответствующих преступлений в Мексике и Бразилии, которые считаются одними из опаснейших стран в мире.