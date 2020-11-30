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Варламов дал россиянам совет по покупке квартиры в многоэтажке

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Российский журналист и блогер Илья Варламов в своем онлайн-дневнике в «Живом журнале» дал совет по покупке недвижимости в высотных домах. Блогер предложил россиянам на несколько месяцев арендовать квартиру в понравившемся районе и за это время оценить безопасность выбранного места.

По словам блогера, такой способ поможет потенциальным покупателям представить свою жизнь в многоэтажке после заключения сделки и понять, насколько жилье соответствует желаемым стандартам. Однако Варламов предположил, что после подобного опыта покупатели откажутся от жилплощади в высотке.

«Если вам очень грустно и хочется обзавестись жильем в высоченной многоэтажке, арендуйте на полгода квартирку в уже существующем доме в районе наподобие Шушар или Кудрово в Петербурге, "Просторного" в Новосибирске. Поживите, посмотрите, а потом подумайте, готовы ли вы купить жилье в доме, который будет сначала вас угнетать, а потом заставит либо продать квартиру по дешевке и уехать, либо принять, что вокруг вас будет преступность, безнадега и бесконечное уныние», — заключил Варламов.

На рассуждение о высотных жилых домах блогера натолкнула научная статья доцента института права Челябинского университета Надежды Кадыровой и студентки Екатерины Шумиловой. В материале ученые попытались выяснить, как расположение, этажность и освещенность жилых домов влияет на уровень преступности, и пришли к выводу, что застроенные высотками районы «оказывают гнетущее воздействие на психику и невольно подталкивают к совершению преступлений». По словам Кадыровой, жильцы домов, высота которых превышает семь этажей, в четыре раза чаще сталкиваются с разбойными нападениями, 32 процента из которых происходят в лифтах.

Блогер согласился с позицией Кадыровой и подчеркнул, что на протяжении нескольких лет обращает внимание на застройку в российских городах. По его мнению, спальные районы с высотками постепенно превращаются в гетто. В качестве примера Варламов отметил заселенные части некоторых европейских и американских городов, в которые со временем «боялась приезжать даже полиция». По прогнозам блогера, подобное может произойти и в России, если не решить проблему с застройкой.

Ранее Варламов опубликовал в онлайн-дневнике список самых красивых улиц России, куда вошла улица Муравьева-Амурского в Хабаровске. Из-за оригинального рельефа она вызвала у блогера ассоциацию с американским городом Сан-Франциско. В общей сложности Варламов оценил 14 улиц, которые находятся в Астрахани, Москве, Хабаровске, Владикавказе, Рязани, Севастополе, Смоленске, Выборге, Казани, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. Блогер отметил, что составил подборку «по своим личным ощущениям» и не стал называть ее рейтингом.

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