Известный блогер раскритиковал двери российских квартир

Известный блогер и путешественник Илья Варламов раскритиковал двери российских квартир — по его словам, их умудряются превратить в «настоящее говно». Об этом он написал в своем «Живом журнале».

«Одни устанавливают сразу несколько дверей, одна из которых обязательно будет железная, как в бункере, другие — пластиковую дверь, третьи — обшитую дерматином. Как вообще можно добровольно взять и обшить свою дверь дерматином?!», — возмутился блогер.

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В подтверждение своих слов Варламов привел пример с реставрацией двери в одном из старых домов Санкт-Петербурга. С нее сняли дерматин, вытащили гвозди, привели в порядок замки. В результате под множеством слоев оказалась спрятана «отличная деревянная дверь».

«Нет, это, конечно, не дверь во дворец, в ней нет ничего супервыдающегося, но через нее хочется заходить в квартиру», — отметил блогер. По его мнению, через такое внимание к деталям и уважение к истории можно «приблизить качество своей жизни к уровню Хельсинки, Стокгольма, Берлина или любого другого европейского города».

Ранее Варламов высмеял вкус состоятельных жителей Сургута и пошутил, что «нефтяников завалило золотом». Так он прокомментировал одно из объявлений о продаже квартиры.

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