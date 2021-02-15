Известный блогер высмеял «золотую» квартиру в российском городе

Российский блогер и путешественник Илья Варламов опубликовал в «Живом журнале» пост, посвященный одной из выставленных на продажу квартир в Сургуте. В публикации под названием «Так жить нельзя: нефтяников Сургута завалило золотом» он высмеял вкус состоятельных жителей города.

Варламов опубликовал множество фотографий из квартиры, владелец которой явно любит позолоту: на снимках запечатлены позолоченные предметы мебели, потолки, стены и полы с золотыми элементами, такая же лестница, позолоченные двери, люстры и даже спортивный уголок с золотым декором.

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«Если посмотреть на продающиеся в Сургуте квартиры, то можно подумать, что основная проблема в городе — совсем не климат и не отсутствие нормальной городской среды, — отметил Варламов. — Основная проблема — непонятно, куда нефтяникам девать золото! Они уже позолотили все лестницы, зеркала, кровати, рамки для картин, шкафчики и двери, купили позолоченный держатель рулонов туалетной бумаги, повесили такую же позолоченную люстру. Но деньги, как и золото, все никак не заканчиваются».

По информации блогера, квартира продается за 30 миллионов рублей. В ней шесть комнат, общая площадь — 259 квадратных метров. Она расположена на 20-21 этажах одного из современных домов на улице Университетской. «Как только вы переступите через порог на 20 этаже, ваша жизнь изменится навсегда, а цвета, за исключением золотого, вы просто перестанете воспринимать», — сыронизировал Варламов.

В январе нью-йоркский риелтор опубликовал в социальной сети TikTok видео из худшей, по его мнению, квартиры в мире. Ролик понравился 2,5 миллиона человек, десятки тысяч оставили под ним язвительные комментарии. Общая площадь помещения, судя по показанным кадрам, не превышает 10 квадратных метров. Стоимость аренды — 1,65 тысячи долларов в месяц.

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