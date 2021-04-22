Памятники Ленину предложили признать наследием человечества

Представители партии «Коммунисты России» предложили признать памятники основателю СССР Владимиру Ленину культурным наследием человечества. Свою инициативу они объяснили масштабом личности революционера. Об этом сообщает телеканал «360».

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Коммунисты обратились с предложением в ООН и ЮНЕСКО. Они хотят добиться подобного статуса для памятников Ленину по всему миру, так как относят его к величайшим мыслителям планеты и считают самым переиздаваемым автором. «Благодаря ему до сих пор есть восемь стран социализма, одна из крупнейших — Китай, это практически четверть населения планеты», — отметил председатель партии Максим Сурайкин.

В партии заявили, что памятники Ленину расположены в городах по всему миру, включая Нью-Йорк, так как в США, которые относятся к капиталистическим странам, развито социалистическое движение. Сурайкин также выразил надежду, что «те, кто в ЮНЕСКО принимает решения, действительно заботятся о культурном наследии в целом планеты».

Ранее в апреле в сквере Пензы члены местного комитета коммунистической партии (КПСС) отреставрировали памятник Ленину, выкрасив его в золотой цвет. Ремонт монумента приурочили ко дню рождения революционера 22 апреля. По словам коммунистов, подобным оттенком они воздали должное вождю и привлекли внимание к этому скверу.

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