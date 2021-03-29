Розенбаум раскритиковал памятник шаверме в Санкт-Петербурге

Российский певец Александр Розенбаум раскритиковал посвященный шаверме памятник, который установили на фасаде одного из зданий в Санкт-Петербурге. Музыкант высказал мнение в Instagram, пообещав подписчикам противодействовать появлению подобных монументов.

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Памятник появился на фасаде здания на улице Школьной. Монумент представляет собой сжимающую лаваш массивную руку. Розенбаум увидел в работе схожесть со скульптурой на Мамаевом кургане в Волгограде, где в Зале воинской славы стоит скульптура руки, держащей факел Вечного огня.

Музыкант не оценил идею и выразил своем мнение в двух публикациях. «Все время надеюсь. Верую. Уповаю. Когда вижу такое — все рушится в моей душе. Вы бы еще Вечный огонь зажгли.... нет слов больше», — написал Розенбаум. Позже он объяснил свою позицию, отметив, что монументы должны устанавливаться с разрешения профильных ведомств. Он также пообещал бороться

с подобным нью-урбанизмом в городе и призвал инициаторов «думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами».

Об установке памятника в Санкт-Петербурге заговорили 25 марта 2021 года. Автором идеи выступил владелец кафе «Раш Лаваш» Роман Мутик. Он объяснил решение популярностью блюда среди жителей и назвал шаверму символом и культом для города. Однако в местной администрации монумент посчитали «актом вандализма» и решили демонтировать его. Тогда Мутик пообещал найти для памятника новое место.

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