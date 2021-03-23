Познер рассказал о желании убрать некоторые памятники в России

Ведущий Владимир Познер заявил, что в городах России существуют бездарные памятники, которые лучше было бы убрать. О таком желании он сообщил в беседе с поклонником его телепрограммы. Расшифровка опубликована на «Познер Online».

«Есть памятники, которые я убрал бы. Но отчасти от того, что они бездарные. Вот, например, памятник [оружейнику Михаилу] Калашникову, который стоит на Садовом кольце, — это тихий ужас», — отметил журналист.

По его словам, Калашников работал совсем не в Москве, а в Ижевске. «И хотел там быть похоронен. Почему не выполнили его волю — я не знаю. Но он, конечно, достоин памятника, но в Ижевске», — добавил Познер.

Также ведущий посчитал, что с памятниками «надо быть очень осторожным, чтобы потом не убирать». «Не надо спешить. Надо повременить и посмотреть», — объяснил он свою точку зрения по поводу того, как порой в России в спешке создают и устанавливают памятники выдающимся людям.

Ранее Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. По его мнению, презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью.