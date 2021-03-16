Познер увидел «интересный сдвиг» в понятии патриотизма

Журналист и телеведущий Первого канала Владимир Познер прокомментировал проведенный в России опрос общественного мнения на тему понимания слова «патриотизм». Он увидел «интересный сдвиг» в том, как россияне трактуют это понятие. Размышления журналиста доступны на сайте «Познер Online».

Познер согласился с точкой зрения пожилых людей, которые считают патриотизмом любовь к родине. Однако около четверти опрошенных определили это слово, как «отрицательное отношение к тому, что плохо у тебя в стране».

«Это то, что я всегда говорю: что настоящий патриот — это тот, кто не мирится с тем, что у него в стране не в порядке, а не тот, кто предпочитает об этом не говорить или считает, что тот, кто об этом говорит, не любит свою страну и так далее», — отметил телеведущий.

Журналист добавил, что сдвиг в сознании людей кажется ему интересным, потому что еще десять лет назад понятия патриотизма «вообще почти что и не было».

Ранее Познер высказался о причинах негативного отношения россиян к последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. По его словам, бывшего генсека винят в развале СССР, хотя он хотел сохранить Советский Союз, но не смог.