Моргенштерну поставили памятник в Петербурге

Российскому рэперу Моргенштерну поставили памятник. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал автор статуи.

Создатель бронзового бюста исполнителя, блогер Илья Плавник заявил, что потратил около полумиллиона рублей личных средств, чтобы выразить хип-хоп-артисту из Уфы свое почтение. «Музей [имени Моргенштерна] будет в Санкт-Петербурге на Крестовском острове», — добавил он. Плавник также отметил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.

«Я открыт для любых предложений, но пока что музей финансируется из моего кармана», — подчеркнул блогер. Он добавил, что разговаривал с Моргенштерном после установки памятника, однако не стал раскрывать подробности беседы корреспондентам.

Моргенштерн — российский рэп-исполнитель и музыкант. Ранее активно вел видеоблог на YouTube. Артист также прославился скандальными заявлениями и эпатажными акциями.