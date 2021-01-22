Моргенштерн поужинал на 200 тысяч рублей и передал привет нищим

Российский рэпер Моргенштерн поужинал на 200 тысяч рублей в Дубае. Чек из ресторана звездного повара Нусрета Гекче он опубликовал в Instagram-сторис.

«Привет нищим!» — сказал музыкант в ролике. Он также поделился видео, на котором повар режет для него золотой стейк, а затем кормит артиста мясом с ножа. В это время с ним в заведении присутствовали его девушка Дилара, певец Филипп Киркоров и блогер Эльдар Джарахов.

Демонстрируя чек, Моргенштерн сказал, что сумма в 200 тысяч рублей — полная ***** [фигня]. По его словам, он ожидал, что ужин обойдется ему еще дороже.

В конце декабря рэпер выпустил новый клип на трек «Cristal & МОЁТ». В начале видео появляются отрывки новостных выпусков о нем. В клипе музыкант демонстрирует свои автомобили и обливается со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной шампанским Cristal, цена за бутылку которого может достигать 150 тысяч рублей. Также артист утверждает в клипе, что 2020-й год «был годом Моргенштерна».