Моргенштерн со своей возлюбленной облился шампанским за десятки тысяч рублей

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) выпустил новый клип на трек «Cristal & МОЁТ». Запись опубликована на YouTube-канале MORGENSHTERN.

В начале видео появляются отрывки новостных выпусков о рэпере. В клипе он демонстрирует свои автомобили и обливается со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной шампанским Cristal, цена за бутылку которого может достигать 150 тысяч рублей. Также рэпер утверждает, что этот год «был годом Моргенштерна».

«Купил себе новые тачки, парочку-парочку новеньких тачечек, спасибо за подписочку на Рамзан Ахматовича», — отметил Моргенштерн. Исходя из текста, Моргенштерн за 2020 год записал «самые громкие фиты», в том числе с Lil Pump, сделал «самый прослушиваемый альбом» и «снял восемь клипов», каждый из которых набрал более 10 миллионов просмотров. Помимо этого, он открыл ресторан, стал «женщиной года», а также попал в список Forbes.

Также музыкант заработал более трех миллионов долларов за 2020 год. «А ты в 2020 году писал плохие комментарии. С Новым годом. Займись собой», — появилась надпись в конце видео.

Уфимский рэпер Моргенштерн признан одним из самых популярных артистов года в России. При этом ранее прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете композиции Моргенштерна «Я съел деда» и отдельных аниме-сериалов.