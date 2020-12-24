Гузеева упрекнула Моргенштерна в высокомерии

Телеведущая Лариса Гузеева упрекнула рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), который принял участие в передаче «Давай поженимся!», в высокомерии. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

В ходе передачи Гузеева отметила, что хорошо жить люди хотели всегда, однако во времена ее молодости говорить о таком было неприлично, а нынешнее поколение «ворвалось в жизнь и пишет свои правила». После этого она поинтересовалась, как молодым людям живется в таких реалиях, на что они ответили, что чувствуют себя хорошо. «Остальным соболезнуем», — добавил Моргенштерн.

«Это вот плебейское немножко — соболезновать тем, кто сзади тебя. Благородные люди не замечают, либо наоборот [относятся к этому] более снисходительно», — заявила Гузеева.

О появлении Моргенштерна на «Давай поженимся!» стало известно в начале декабря. В эфир Первого канала выпуск вышел 24 декабря.