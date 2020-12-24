Вышел выпуск «Давай поженимся!» с Моргенштерном

В эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся!» с участием рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Передача опубликована на сайте канала.

Женихом в выпуске стал 21-летний музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow, известный по совместным работам с рэпером. Моргенштерн пришел на передачу в качестве его друга. «Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось», — сказала музыкантам ведущая программы Лариса Гузеева и призналась, что очень рада видеть их на «Давай поженимся!»

Ранее в декабре ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев опубликовал фотографию с Моргенштерном, сделанную во время съемок «Давай поженимся!» В комментариях, однако, раскритиковали историка моды за появление на шоу, подписчики Васильева сочли это хайпом и моветоном.

О появлении Моргенштерна в передаче «Давай поженимся!» сообщила в начале декабря ведущая программы Лариса Гузеева. Она опубликовала в сторис видео, на котором видно, как артист танцует на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке.