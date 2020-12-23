В Госдуме раскритиковали песню Моргенштерна про съеденного деда

Депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков раскритиковал песню Моргенштерна «Я съел деда», передает РИА Новости.

Свое отношение к произведению рэпера он высказал во время заседания Госдумы, в ходе которого был принят законопроект о повышении требований к специалистам, осуществляющим экспертизу информационной продукции для детей.

Депутат обратился к замминистру Минцифры Бэлле Черкесовой и сказал о том, что недавно увидел на одном из центральных каналов уфимского исполнителя, который пел: «Я съел своего деда, очень вкусный дед». Чиновница сказала, что, «к счастью или к сожалению», не видела этого произведения.

«Он реально так пел, кривлялся. И куча молодежи 13-14 лет присудили ему звание лучшего музыканта 2020 года. Он переплюнул даже Филиппа Киркорова», — возмутился Моляков. Он также предложил включить депутатов Госдумы в комиссию по экспертизе информационной продукции для детей, заверив, что среди народных избранников присутствует «много грамотных людей».

Уфимский рэпер Моргенштерн признан одним из самых популярных артистов года в России. При этом ранее прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете композиции Моргенштерна «Я съел деда» и отдельных аниме-сериалов.