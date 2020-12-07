Автор песни «Владимир Путин — молодец» захотел подать в суд на Моргенштерна

Казанский тамада и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев захотел подать в суд на рэпера Моргенштерна и два федеральных канала за то, что те использовали его песню. Об этом сообщает портал ProKazan.ru.

Мужчина направил досудебные претензии и потребовал с музыканта, а также с ВГТРК и Первого канала по 300 тысяч рублей. Он заявил, что сам в 2014 году потратил на аранжировку трека и клип 10 тысяч рублей. Его возмутило, что Моргенштерн зарабатывает миллиона на хите «Новый Мерин», в то время как Лихачев трудится на малооплачиваемой работе.

В августе учитель географии Артем Васильевых подал в суд на рэпера Моргенштерна. В одном из интервью музыкант сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы», — это высказывание оскорбило преподавателя. В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на артиста поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у Моргенштерна все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.