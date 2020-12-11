«ВКонтакте» объявила музыкального исполнителя года

Команда «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года и объявила Моргенштерна самым популярным исполнителем по версии пользователей социальной сети. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Третий альбом рэпера «Легендарная пыль» получил звание «Альбом года». Кроме того, клип на песню Cadillac пользователи соцсети чаще всего добавляли в видеозаписи. Таким образом, Моргенштерн победил и в номинации «Хит года в Клипах». «Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: Моргенштерн завоевал внимание аудитории "ВКонтакте" и становится "Артистом года"», — отмечается в сообщении компании.

«Треком года», а заодно и «Фитом года» признана песня «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней певицы Агунды Цириховой, записанная с группой «Тайпан».

В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Слава Марлоу. Он прославился благодаря совместному творчеству с Моргенштерном, но затем стал работать сольно.