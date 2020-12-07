Ресторану Моргенштерна захотели выписать штраф до миллиона рублей

Ресторану Kaif Provenance в центре Москвы, совладельцем которого является российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев), захотели выписать штраф размером до одного миллиона рублей. О том, что в заведении выявили нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил агентству «Москва» главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

Ресторану грозит штраф до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток после того, как 7 декабря блогер Даня Милохин, на аккаунт которого в TikTok подписаны 9,4 миллиона человек, отпраздновал там день рождения. На празднике в честь тиктокера выявили нарушения «посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей».

«В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана Kaif Provenance на улице Большая Дмитровка, совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тиктокера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», — сказал Михайлов.

По его словам, информация о нарушениях передана в управление Роспотребнадзора по столице. Инспектор добавил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. В случае, если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то заведение оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей либо приостановят деятельность на 90 дней по решению суда.

В конце ноября сообщалось, что Моргенштерн выступил в Екатеринбурге на закрытом корпоративе компании «Сима-ленд» и заработал за два часа четыре миллиона рублей.