Ведущий «Модного приговора» появился с Моргенштерном на «Давай поженимся»

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев появился с блогером и рэпером Алишером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев) на передаче «Давай поженимся» на Первом канале. Он опубликовал фото со съемок на своей странице в Instagram.

«Моя первая встреча Моргенштерном в эфире программы "Давай поженимся". Смотрите 24 декабря на Первом канале», — написал телеведущий.

Поклонники в комментариях раскритиковали историка моды за появление в шоу. Они сочли это «хайпом» и «моветоном». «Где же Ваш безупречный вкус? В том числе на приличных людей?», «Какая сила деньги и хайп! Александр, где Вы, и где Моггенштерн? Зачем Вам это?!» — поинтересовались подписчики. Некоторые отметили сходство героев: «Как-будто папа и сын», «Это ваш сын?».

Ранее ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу посмеялся над блогером и рэпером Алишером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев), который появился в программе «Давай поженимся!».

О появлении Моргенштерна в передаче «Давай поженимся!» сообщила ведущая программы Лариса Гузеева. Она опубликовала в сторис видео, на кадрах артист танцует на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке.