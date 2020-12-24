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Гузеева с Моргенштерном выбрали невесту для его друга в эфире Первого канала

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Кадр: Первый канал

Телеведущая Лариса Гузеева вместе с рэпером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев) выбрали невесту для его друга — 21-летнего музыканта и саунд-продюсера Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) в эфире передачи «Давай поженимся!», выпуск которой опубликован на сайте Первого канала.

После встреч со всеми тремя невестами Гузеева высказала мнение, что жениху больше всего подходит девушка по имени Марина, которая переехала из Японии в Россию десять лет назад. После этого Роза Сябитова спросила у Моргенштерна, кого бы он порекомендовал выбрать своему другу. «Японочку, конечно, но не больше, чем на денечек», — ответил рэпер. В итоге Slava Marlow появился на сцене с Мариной.

В этом же выпуске Гузеева упрекнула Моргенштерна в высокомерии. Рэпер высказал соболезнования тем, кто не чувствует себя хорошо в новых реалиях, на что телеведущая назвала такое поведение «немножко плебейским».

О появлении Моргенштерна на «Давай поженимся!» стало известно в начале декабря. В эфир Первого канала выпуск вышел 24 декабря.

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