Моргенштерн побрил волосы и подпалил ухо на камеру

Российский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, побрил волосы на камеру и поделился кадрами в соцсети. Сторис появились на его странице в Instagram в пятницу, 29 января.

На размещенных кадрах 22-летнему уфимскому рэперу сначала отстригают длинные пряди ножницами, после чего сбривают оставшиеся волосы с помощью машинки. Помимо этого, мастер подпалил певцу ухо, чтобы избавиться от нежелательных волос. Затем парикмахер сбрил часть бровей рэпера, имитируя шрамы.

Известно, что стрижку Моргенштерну выполнил барбер Хусейн Юнусов. В сторис рэпер также опубликовал селфи, показывая результаты работы мастера.

В ноябре рэпер Моргенштерн и блогер Даня Милохин появились на премии журнала GQ с накрашенными ногтями и подверглись критике в сети. Так, например, популярный исполнитель вышел в свет в смокинге с ногтями, покрытыми черным лаком. На ногти Милохина, в свою очередь, был нанесен черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.