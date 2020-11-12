Российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями

Российские мужчины появились на премии журнала GQ с накрашенными ногтями и подверглись критике в сети. Фотографии были опубликованы на странице издания в Instagram.

Так, например, популярный рэпер Алишер Валеев, который прославился под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели вместе с блогером Даней Милохиным, на аккаунт которого в TikTok подписаны 9,4 миллиона человек.

18-летний Милохин, в свою очередь, попозировал в классическом костюме и с серьгами в ушах. При этом на его ногти был нанесен черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц, а глаза подведены с помощью карандаша. Помимо него с макияжем глаз в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному, — прим. «Ленты.ру») пришел журналист Карен Шаинян.

Пользователи обругали знаменитостей в комментариях под размещенными кадрами. «Какие времена, такие и герои», «Дайте премию нормальным мужчинам», «Смотреть на таких неприятно!», «Женщина года хвастается маникюром, чего непонятного?» — высказывались юзеры.

Ранее в сентябре накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в сети. Журналист показал ногти, на которые черным цветом нанесены буквы. В результате из букв складывается фраза punk rock. Некоторые подписчики в комментариях под снимком принялись критиковать Дудя, а другие похвалили его за смелость.