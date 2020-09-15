Популярный 18-летний блогер раскрыл миллионные траты

Популярный 18-летний блогер Даня Милохин, на страницу которого в TikTok подписаны 7,5 миллиона человек, раскрыл, сколько денег он может потратить за месяц. Свои расходы он озвучил в видео для YouTube-канала «Вписка».

Милохин рассказал, что рос сперва в детском доме, а затем в приемной семье. Он поступил в училище и из-за разногласий с родителями жил либо в общежитии, либо на улице. Парень отметил, что в его жизни были ситуации, когда ему приходилось есть листья, потому что денег на еду у него не было.

После совершеннолетия он переехал в Москву и начал зарабатывать блогерством. На вопрос о том, сколько он тратит в день, Милохин ответил, что иногда просыпается, открывает шкаф и думает, что ему нечего надеть. По его словам, иногда у него бывает такое настроение, что хочется купить «дорогую шмотку».

Он также рассказал, что однажды приобрел худи за 74 тысячи рублей, потому что ему очень понравилась эта вещь. «На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста [тысяч рублей]», — поделился Милохин. Он добавил, что не знает, на что потратил эти деньги, и ответил на возможные упреки в излишней расточительности тем, что он рос в бедности.

Автор популярного YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов рассказал, сколько зарабатывает благодаря видеохостингу. По его словам, в последние месяцы монетизация канала приносит ему не менее шести тысяч долларов (около 452 тысяч рублей) в месяц. В августе 2020 года россиянин получил от YouTube 10 тысяч долларов (753 тысячи рублей).