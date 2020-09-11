Накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в сети

Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал фотографию своих накрашенных ногтей в соцсетях и удивил поклонников. Снимок появился в его Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре журналист показывает на камеру маникюр, основу которого составляет бесцветное покрытие. При этом на каждый ноготь черным цветом нанесена буква. В результате из букв складывается фраза punk rock. «Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!» — подписал Дудь пост.

Снимок вызвал споры в сети: некоторые пользователи принялись критиковать знаменитость. «Ну ты-то куда», «Был пацан и нет пацана», «Скоро губы качать пойдешь», «Дизлайк, отписка», «Зашквар, Юрец», — писали они.

Другие подписчики выступили в защиту блогера и похвалили его за смелость. «Маникюр с покрытием и дизайном могут делать люди обоих полов. Очень классно смотрится!», «Восхищаюсь твоей смелостью!», «Просто огонь!», «Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек», «Браво!» — высказывались фанаты.

В мае накрашенные ногти Егора Крида смутили поклонников. Музыкант продемонстрировал подписчикам новый маникюр. На каждый его ноготь были нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.