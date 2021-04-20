В России выпустят монету с советским диссидентом

Центробанк России выпустит серебряную памятную монету номиналом два рубля в честь 100-летия советского ученого, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Монета выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Масса драгоценного металла в чистоте составит 15,55 грамма, проба сплава — 925, диаметр монеты — 33 миллиметра.

На лицевую сторону поместят герб России, номинал монеты, пробу и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Рельефное изображение Сахарова с годами жизни (1921-1989) и схемы атома будет на оборотной стороне монеты. Ее тираж составит 5 тысяч экземпляров.

Андрей Сахаров — один из создателей советской водородной бомбы. При этом уже с конца 1950-х годов выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.

Ученый был одним из лидеров правозащитного движения в Советском Союзе, в связи с чем советские СМИ организовали его травлю. Публиковались, в том числе, так называемые «письма рабочих коллективов», в которых те якобы выражали возмущение деятельностью Сахарова и обвиняли его в непатриотизме.

В начале 1980 года вместе с женой Сахаров был сослан в Горький (Нижний Новгород), закрытый в то время для посещения иностранцами. Его лишили всех государственных наград, а травля в прессе усилилась. Академик провел три длительные голодовки, в ходе которых его насильно госпитализировали и кормили.

В 1986 году, после начала перестройки, Сахарова освободили из ссылки, а в 1989-м избрали народным депутатом СССР от Академии наук, и он участвовал в I Съезде народных депутатов СССР.

В ноябре прошлого года Центробанк выпустил серию монет с крокодилом Геной и Чебурашкой. Они отлиты из серебра и недрагоценного металла.