На Украине появились деньги с непонятно кем

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот монету в 10 гривен, которая со временем должна заменить бумажную купюру такого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Появление монеты сопровождалось спорами украинских нумизматов, поскольку они не понимают, чей портрет изображен на ее реверсе. В НБУ говорят, что на него, как и на бумажную купюру в 10 гривен, помещен портрет гетмана Ивана Мазепы. Однако некоторые нумизматы утверждают, что на новую монету поместили Пилипа Орлика, который является автором первой украинской конституции, пишет издание «Страна.ua».

По словам художников банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины братьев Харук, еще в начале 2000-х в пачку с эскизами нового портрета Мазепы попали изображения автора конституции. Регулятор же утвердил их, не ознакомившись.

НБУ обновляет денежную линейку страны с 2014 года. В начале года регулятор ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен с изображением портрета украинской поэтессы Леси Украинки (1871-1913) на лицевой стороне и башней Луцкого замка на оборотной.

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