На Украине появились новые деньги

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение в стране обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банкнота стала обновленной версией купюры, выпущенной в 2007 году. На лицевой стороне новой банкноты размещен портрет украинской поэтессы Леси Украинки (1871-1913), на оборотной — башня Луцкого замка. Тираж новых купюр составил пять миллионов экземпляров.

НБУ обновляет денежную линейку с 2014 года. За шесть лет в обороте появились новые банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Последняя была выпущена регулятором в ноябре 2019-го. В середине 2020 года НБУ планирует ввести в оборот монеты номиналом 10 гривен.

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