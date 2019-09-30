Украина избавится от мелочи

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины.

Из оборота будут изъяты монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, их нельзя будет использовать для наличных расчетов. В Нацбанке подчеркнули, что это позволит «экономить более 90 миллионов гривен в год благодаря уменьшению расходов регулятора на изготовление и обработку монет мелких номиналов». Деньги можно будет обменивать в течение трех лет.

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Также постепенно из обращения начнут изымать монеты достоинством 25 копеек. Пока такие деньги останутся в обращении, но монеты, попадающие в банк, будут изымать — постепенно таких денег станет меньше.

Кроме того, с 25 октября на Украине планируют ввести банкноту нового номинала в одну тысячу гривен. Ее размер составит 75 на 160 миллиметров. Основной цвет банкноты будет голубым.

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