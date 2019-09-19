Украинцев лишат копеек

На Украине с октября 2019 года начнут изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод. Трансляция мероприятия велась на странице регулятора в Facebook.

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Он отметил, что в отличие от монет в одну, две и пять копеек, которые перестанут быть платежным средством уже с 1 октября, монетами в 25 копеек все еще можно будет платить. Их будут изымать постепенно — в частности, монеты, попадающие в банк, в оборот возвращаться не будут.

Нацбанк Украины в сентябре уже анонсировал вывод из оборота монет в одну, две и пять копеек, однако тогда информация об изъятии из оборота монеты в 25 копеек не приводилась.

Помимо этого, с 25 октября на Украине планируют ввести банкноту нового номинала в одну тысячу гривен. Ее размер составит 75 на 160 миллиметров. Основной цвет банкноты будет голубым.

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