Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку

Инспектор пограничной службы Украины попытался съесть взятку, из-за получения которой ее задержали. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как стало известно, за деньги пограничник помогал беспрепятственно перевозить сигареты из Украины в страны Евросоюза через пункт пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией. Полицейским удалось зафиксировать факт вымогательства одной тысячи долларов.

Во время получения последних 200 долларов инспектора задержали. Чтобы избавиться от улик и избежать ответственности, пограничник решил съесть полученные деньги.

На данный момент полиция проверяет других сотрудников пункта пропуска «Лужанка» на причастность к коррупции. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Похожий случай произошел на Украине в 2016 году. Попавшийся на взятке сотрудник Государственной миграционной службы попытался съесть полученные деньги. Он требовал от местного жителя 1,6 тысячи гривен за ускоренную выдачу загранпаспорта.

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