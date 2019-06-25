На Украине появятся новые деньги

На Украине появится банкнота номиналом тысячу гривен, сообщается на сайте украинского Нацбанка. Ее введут в оборот с 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне купюры будет изображен академик Владимир Вернадский, на обратной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.

Указывается, что Вернадского выбрали за его выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя геохимии, биохимии и радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

По размеру и цвету новая купюра будет заметно отличаться от других банкнот. Это, по замыслу дизайнеров, поможет населению легко определять номинал. Основным цветом купюры станет голубой.

Ранее во всех странах еврозоны ввели в обращение новые купюры достоинством в 100 и 200 евро. Сообщалось, что благодаря новым элементам подделать банкноты будет гораздо сложнее.

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