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В Европе появились новые деньги

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Во всех странах еврозоны с 28 мая вводятся в обращение новые купюры достоинством в 100 и 200 евро. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего напечатают три миллиарда новых купюр, при этом банкноты старого образца будут постепенно изымать из обращения. Пока они остаются полноценным платежным средством.

На новых банкнотах появилось изображение героини древнегреческой мифологии — Европы. Оно нанесено в форме водяного знака на голографической вертикальной полосе.

Кроме того, числа 100 и 200, которые расположены в нижнем левом углу, будут под разным углом наклона менять цвет с синего на темно-зеленый.

Отмечается, что благодаря новым элементам подделать купюры будет гораздо сложнее. Также новые деньги более долговечны и будут лучше помещаться в кошелек.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро. Сообщалось, что с помощью такой крупной банкноты упрощается возможность осуществлять незаконную деятельность.

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