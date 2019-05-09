Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот более 46 миллионов 50-долларовых банкнот с опечаткой. Фотографию купюры опубликовало у себя в Instagram местное радио Triple M.

Ошибка допущена в микротексте с отрывком речи Эдит Коэн, первой женщины, избранной депутатом парламента страны. В нем слово «responsibility» (ответственность) напечатано без последней буквы «I». Опечатку сложно заметить невооруженным глазом: фотография, опубликованная радиостанцией, сделана с большим приближением.

After a hot tip from the @triplemmelb family, we’ve found the spelling mistake on the new $50 note! #BreakingNews Фото опубликовано @mmmhotbreakfast

Как сообщает CNN, банк осведомлен об этой оплошности. «Эти банкноты остаются законным средством обмена и могут использоваться так же, как обычные. Их стоимость и функциональность никак не изменились», — заявил представитель RBA. Опечатку пообещали исправить в последующих тиражах, а процессы выпуска денежных знаков — пересмотреть, чтобы не допустить подобного впредь.

Новые пластиковые купюры достоинством в 50 долларов австралийский банк напечатал в прошлом году. Они оснащены самыми современными средствами защиты от подделок и содержат прозрачные элементы, как и российская 100-рублевая памятная купюра, выпущенная в честь ЧМ-2018.

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