В России появятся монеты с крокодилом Геной

Центробанк выпустил серию монет с крокодилом Геной и Чебурашкой. Они отлиты из серебра и недрагоценного металла, сказано на сайте регулятора.

В обращение поступят 850 тысяч штук недрагоценных монет с номиналом 25 рублей и 150 тысяч штук с цветным покрытием достоинством в 25 рублей. Также появятся 7 тысяч серебряных монет номиналом в 3 рубля. На их реверсе размещено цветное изображение Гены и Чебурашки на фоне вокзала, а на аверсе изображен герб России.

В августе этого года депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в России 300-рублевую купюру, на которой будет изображение города. На банкнотах он хотел разметить изображения цирка, городской мэрии и дома Н.И. Севастьянова. Однако в ЦБ заявили, что необходимости в таких купюрах нет.

В стране за третий квартал почти вдвое (в 1,9 раза) увеличилось количество выявленных фальшивых денег. Меньше всего подделывают купюры в 50 рублей.