Центробанк выпустит посвященную врачам монету номиналом 25 рублей. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщается на сайте банка.

Монета будет выполнена из медно-никелевого сплава, планируется выпустить ее уже в этом году. Тираж составит до 5 миллионов штук. Сейчас разрабатывается эскиз монеты, его пообещали представить позже.

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Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса останутся в памяти людей надолго. Она отметила, что для большинства это будут воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, однако для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью.

«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать», — заключила Скоробогатова.

В декабре прошлого года в России появились новые монеты номиналом 25 рублей, на которых изображено знаменитое российское оружие. Серия получила название «Оружие Великой Победы».

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