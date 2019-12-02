В России появились новые деньги с танками и пушками

В России в обращение поступили новые монеты номиналом 25 рублей, на которых изображено знаменитое российское оружие. Серия получила название «Оружие Великой Победы», говорится в сообщении Банка России.

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В общей сложности в обращение поступили монеты с дизайном девяти видов. На них изображены советские танки Т-34 и ИС-2, биплан У-2, дивизионная пушка ЗИС-3, подводная лодка типа «Щука», бомбардировщик Пе-2, гаубица М-30, а также противотанковое ружье ПТРС и пистолет-пулемет ППШ-41.

Тираж каждой из монет составил миллион штук. В Банке России напомнили, что новые монеты являются законным платежным средством на территории России и обязательны к приему по номиналу.

Ранее в 2019 году Центробанк выпустил в обращение массовыми тиражами монеты серий «Древние города России» и «Российская Федерация».

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