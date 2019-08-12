«Бременские музыканты» попали на деньги

Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Монеты стали частью серии «Российская (советская) мультипликация». Три тысячи экземпляров номиналом три рубля выполнены из серебра. Кроме того, регулятор выпустил монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Тираж монет в обычном исполнении составил 450 тысяч, с цветным изображением — 50 тысяч.

В регуляторе напомнили, что данные монеты являются законным средством платежа в России и обязательны к приему без каких-либо ограничений.

В прошлом году Банк России уже выпускал монеты, посвященные мультфильмам «Ну, погоди!», «Три богатыря», «Винни Пух». Кроме того, регулятор представил монеты в серии «Легенды и сказки народов России». В нее вошли «Царевна-лягушка» и «Жар-птица».

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