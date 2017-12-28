Винни-Пух и три богатыря попали на деньги

С 28 декабря в России запущены в обращение несколько видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Самым большим тиражом выпущены денежные знаки, посвященные персонажам популярных мультфильмов «Винни-Пух» и «Три богатыря».

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Это серебряные монеты номиналом 3 рубля и тиражом три тысячи экземпляров, а также номиналом 25 рублей с цветным и обычным изображением персонажей. Тираж монет с цветным изображением составит 50 тысяч штук, обычных — 450 тысяч штук, уточнили в ЦБ.

Тиражом пять тысяч штук выпускаются новые серебряные монеты из серий «Алмазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России».

Еще одна памятная серебряная монета номиналом один рубль посвящена Следственному комитету России. Ее тираж — три тысячи штук.

В апреле ЦБ выпустил памятные монеты номиналом 2 рубля, посвященные Севастополю и Керчи. На одной монете изображены высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и медаль «Золотая звезда», на другой — памятник затопленным кораблям в Севастополе.

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