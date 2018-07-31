Заяц и Волк из «Ну, погоди!» попали на деньги

Главные герои советского мультсериала «Ну, погоди!» Заяц и Волк попали на памятные монеты Банка России. Об этом говорится в релизе регулятора.

Монеты выходят в рамках серии Центробанка «Российская (советская) мультипликация». В оборот поступят серебряные монеты номиналом 3 рубля, тираж которых составит три тысячи штук. Также в серии появятся монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов, их отчеканят 450 тысяч штук в обычном формате, еще 50 тысяч — в цветном.

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На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности — надпись «Ну, погоди!». Выход монет приурочен к 50-летнему юбилею со дня выхода первой серии мультфильма.

В декабре 2017 года Банк России уже выпускал памятные монеты с изображением героев мультфильмов. Тогда на монетах Центробанка оказались Винни-Пух и три богатыря.

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