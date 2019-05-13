В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

По данным регулятора, в обращении находятся 72,8 миллиона рублей монетами достоинством в одну копейку; 288,5 миллиона пятикопеечными монетами; 2,5 миллиарда рублей монетами в 10 копеек и 3,6 миллиарда монетами в 50 копеек. Всего в оборот возвращается около 6,6 миллиардов рублей монетами ниже рубля, причем этот показатель практически не изменился с 2017-го.

В то же время на руках у населения могло остаться до пяти миллиардов рублей копейками. «В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот», — сообщили в Центробанке.

Отмечается, что отказ от производства монет позволил регулятору сэкономить миллиарды рублей, однако в России не будут отказываться от оборота монет ниже одного рубля. «Цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках», — объяснили в пресс-службе.

С конца 2012-го Центробанк прекратил выпуск однокопеечных и пятикопеечных монет. Монетарные власти России неоднократно заявляли, что хотели бы отказаться от выпуска мелких монет, поскольку россияне их фактически не используют, а их производство — убыточно (по данным на 2010 год производство копейки стоило 47 копеек, пяти копеек - 69).

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