Российские чиновники собрались судиться с бизнесменом из-за одной копейки

Бизнесмен из Петропавловска-Камчатского Александр Иванов задолжал одну копейку по договору аренды земельного участка, из-за чего местное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений захотело засудить его, пишет ИА «Кам 24».

Иванову дали 30 дней на погашение задолженности, затем ведомство обратится в суд с заявлением о взыскании долга и пени. Официальное предупреждение об этом мужчина получил по почте.

По информации агентства, предприниматель владеет автосервисом. По его словам, он давно выкупил землю под СТО и понятия не имеет, откуда взялся долг. Мужчина отметил, что ранее критиковал городских чиновников за то, что они не взыскивают задолженности с арендаторов зданий.

«Только за последние три года, по моим данным, долги арендаторов превысили 450 миллионов рублей. Видимо, чиновники решили исправиться и начали с меня свою борьбу с должниками», — сказал Иванов.

Он отметил, что для взыскания с него долга власти уже потратили больше, чем получат, потому что лист бумаги стоит дороже одной копейки, на составление документа потрачено рабочее время сразу двух чиновников, а прислали его заказным письмом с уведомлением.

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