Захотевшему посадить блогера чиновнику посоветовали заняться делом

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов посоветовал главе Железнодорожного района Читы Юрию Коноплеву, который предлагал посадить в тюрьму блогера Илью Варламова, заняться благоустройством города. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Осипова.

Врио главы региона посоветовал Коноплеву «не видео смотреть в соцсетях», а заниматься уборкой и благоустройством «общественных пространств и дворов». Осипов напомнил, что в Железнодорожном районе «только официально» насчитывается 47 свалок общим объемом более 20 тысяч кубометров. Если Коноплев обратит на это внимание, то блогеры будут ездить в Читу снимать не мусор, а архитектуру, природу и другие достопримечательности Забайкалья, считает губернатор.

8 апреля Варламов опубликовал видео под название «Чита — новая мусорная столица России». На кадрах видно, как улицы города буквально утопают в мусоре, местные жители пожаловались, что власти не убирают свалки, а летом на улицах стоить вонь. По словам блогера, в Чите происходит настоящая экологическая катастрофа, и ни в одном другом российском городе он не видел такого ужаса.

Варламов снимал видео именно в Железнодорожном районе. Глава районной администрации Юрий Коноплев заявил, что не смотрел ролик, не может прокомментировать наличие свалок, но считает, что блогера надо посадить в тюрьму «за матершинщину, которую он выдает малолеткам и прочему народу».

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