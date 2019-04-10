Чиновник предложил посадить блогера за мат в ролике о «новой мусорной столице»

Глава администрации Железнодорожного района Читы Юрий Коноплев предложил посадить блогера Илью Варламова за мат в видеоролике о захламленных мусором улицах города, сообщает агентство «Чита.Ру».

«То, что он снимает… Надо, наверное, посадить его за матершинщину, которую он выдает малолеткам и прочему народу», — заявил Коноплев. При этом он отметил, что не смотрел видеозапись блогера и не может дать комментарий о наличии свалок в Железнодорожном районе.

8 апреля на YouTube вышел ролик Варламова под названием «Чита — новая мусорная столица России». В описании говорится, что «в городе настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация» и что «все это похоже на средневековые города, утопающие в помоях».

Одна из местных жительниц рассказала в видео, что регион не убирает помойки, из-за чего они заплатили трактористу, чтобы тот вырыл ямы для мусора. Другая призналась, что в городе везде помойки уже годами и особенно тяжело находиться в Чите летом из-за вони. В ролике Варламов снимал именно Железнодорожный район, возглавляемый Коноплевым.

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