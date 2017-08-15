Бывший полицейский понизил Варламова в ЖЖ

Блогер Михаил Нефедов (nemihail) опередил Илью Варламова (varlamov.ru, в прошлом блог zyalt) в рейтинге «Живого журнала». По данным статистики на сайте ЖЖ, Нефедов обошел прежнего лидера рейтинга по показателю, отражающему степень влиятельности.

Нефедов — бывший полицейский. Он зарегистрировался в ЖЖ в 2011 году и за шесть лет опубликовал больше 2,3 тысяч постов, которые в основном посвящены его времяпрепровождению. У него в друзьях около 10 тысяч человек, а аудитория его постов намного уже, чем у Варламова.

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Варламов начал вести онлайн-дневник на платформе в 2006 году. С момента создания в его блоге опубликовано больше 9,6 тысячи постов. Блогер делает заметки о своей жизни, много ездит по стране и миру и публикует развернутые фотоотчеты.

Летом 2015 года ЖЖ предоставил самому популярному на платформе блогеру домен второго уровня Varlamov.ru. Тогда в интервью «Ленте.ру» Варламов говорил, что в месяц аудитория его блога достигает 4 миллионов уникальных посетителей, а в некоторые месяцы доходит до 10 миллионов. Варламов признавался, что рекламный оборот его проекта за полгода составляет 8-10 миллионов рублей.