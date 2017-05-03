Напавших на Варламова оштрафовали на 500 рублей и арестовали на двое суток

Полиция привлекла участников двух нападений на блогера Илью Варламова в Ставрополе к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Об этом в среду, 3 мая, он сообщил на своем сайте.

Братьев Сергея и Михаила Шевченко, которые облили блогера зеленкой и кинули в него торт у аэропорта, отправили под арест на двое суток. Участников повторного нападения, Николая Пузанова, Ивана Горяинова и Сергея Пыхтина, суд оштрафовал на 500 рублей.

Полиция проводит доследственную проверку о возможности возбуждения уголовного дела. Она завершится 6 мая.

Нападения на Варламова совершены 26 апреля в Ставрополе. Первое — около аэропорта. Второе — в микрорайоне Перспективный, там в блогера вновь плеснули зеленкой.

Илья Варламов — журналист, архитектор, фотограф, блогер, основатель фонда «Городские проекты». По его словам, он прилетел в Ставрополь, чтобы изучить этот город, неоднократно признававшийся самым благоустроенным в России.