Пожилого россиянина попросили вернуть лишние три копейки в Пенсионный фонд

Пожилой житель Челябинска получил уведомление от областного управления Пенсионного фонда России (ПФР) с просьбой вернуть три переплаченные копейки, согласно закону «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», сообщает Ura.Ru.

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Как пояснили в пресс-службе ПФР, «если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, который превышает установленный, образуется излишне выплаченная сумма пенсии». Ограничений по сумме выше копейки нет.

О требовании вернуть «в добровольном порядке» переплаченные три копейки к пенсии рассказал пользователь портала Pikabu. Он приложил фотографию письма. «В июне вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 00 рублей 03 копейки. Просим возместить», — говорилось в обращении.

Как отмечает издание, согласно тарифам «Почты России» на письма в 2019 году, это уведомление обошлось Пенсионному фонду в 22 рубля.

Ранее стало известно, что реальные пенсии россиян упали. Реальные выплаты, учитывающие рост потребительских цен, выросли по сравнению с 2017 годом лишь на 0,8 процента без учета единовременной выплаты, а с учетом выплаты реальные пенсии в 2018-м упали на 2,4 процента. ​Последний раз снижение реального размера пенсий по итогам года фиксировалось в 2015 году. Тогда он сократился на 2,5 процента.

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