В России появились деньги с ветеранами войны

Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В серию вошли золотая монета номиналом 50 рублей, две серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей.

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На золотую монету нанесено изображение «Бессмертного полка» и рельефная звезда с Вечным огнем и лавровой ветвью. Тираж составил тысячу штук.

Тираж трехрублевой серебряной монеты составил три тысячи штук, на ней на фоне «Бессмертного полка» изображены ветеран в парадной офицерской форме, георгиевская лента, лавровая ветвь и Вечный огонь.

На серебряной монете номиналом 25 рублей, которая вышла тиражом 1,5 тысячи штук, выгравированы военнослужащие и развивающаяся георгиевская лента, а также стилизованное изображение «Бессмертного полка».

В начале ноября ЦБ выпустил монеты, посвященные 50-летию мультфильма «Дед мороз и лето». Монеты выпущены в нескольких экземплярах: три тысячи штук номиналом три рубля сделаны из серебра. Еще два варианта выполнены из недрагоценных металлов.

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