В России появится памятник мэру на самокате

В столице Республики Хакасия Абакане одобрили проекты памятников, которые установят в память о погибшем в 2019 году мэре Николае Булакине. Одну из скульптур сделают в виде одетого в свободную одежду чиновника, стоящего вместе с самокатом. Об этом сообщает газета «Хакасия».

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Автором такого проекта выступил российский скульптор Игорь Линевич-Яворский. Идея связана с привычкой Булакина, который иногда приезжал на работу на самокате. По словам главного архитектора Абакана Светланы Крыловой, предложение оценили и местные жители. Скульптура должна появиться в одном из скверов или парков города.

Помимо мэра на самокате комиссия также одобрила классический вариант памятника, предложенного Арчыном Бадановым. Арт-объект планируют поместить на Театральной площади Абакана. В общей сложности властям города скульпторы из Красноярского края, Иркутской области и Москвы представили восемь проектов. В их числе оказался памятник, изображающий Булакина в строительной каске, а другой — с поднятой в приветствии рукой.

Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года. Глава Абакана ехал на своем автомобиле Ford Explorer в Минусинск и недалеко от поселка Топольки почувствовал себя плохо. Он потерял управление машиной и врезался в дерево. Булакин скончался по дороге в больницу. Ему было 66 лет.

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