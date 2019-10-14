Появилось видео с места гибели мэра российского города

360tv.ru / Telegram

Последствия дорожно-транспортного происшествия в Республике Хакасия, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин, показали на видео. Кадры публикует издание «360» в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль градоначальника врезался в дерево. Машина находится в кювете в смятом состоянии.

14 октября около 15:00 по местному времени градоначальнику стало плохо по пути в Минусинск (Красноярский край). Чиновник потерял управление над своим автомобилем Ford Explorer, и машина врезалась в дерево. Смерть Булакина наступила по дороге в больницу. На момент гибели ему было 66 лет.

На должность главы Абакана его избирали пять раз — в 1995, 1999, 2004, 2008 и 2013 годах.

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