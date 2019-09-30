Российский депутат погиб в ДТП

Депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Авария произошла в воскресенье, 29 сентября, в Энгельсском районе региона.

Как пояснили в ГИБДД, на трассе водитель Toyota, в которой находился Душалов, допустил съезд в кювет. Издание «Взгляд-инфо» пишет, что машина перевернулась. Водитель и 17-летняя девушка, также находившаяся на пассажирском сиденье, получили травмы и были госпитализированы. Депутат скончался на месте.

42-летний Душалов был избран депутатом райсобрания от Первомайского избирательного округа. Согласно официальному сайту районной администрации, в партии он не состоял.

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